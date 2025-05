Cesc Fabregas è il nome che mette d’accordo tutti. Sono tanti i club pronti ad offrire un contratto all’attuale allenatore del Como, ma soprattutto a Trigoria c’è gran voglia di portare il tecnico in panchina. Tra società e allenatore non c’è ancora nessun accordo, o almeno non quello definitivo. La Roma ci proverà nei prossimi giorni.

Roma, pressing per Fabregas, ma c’è una clausola

L’allenatore spagnolo ha aperto ai capitolino dopo aver capito che il Napoli aveva fatto altre scelte e che il Como è una realtà che forse oggi gli sta stretta, considerando l’assenza di grandi progetti, soprattutto europei. La Roma si è mossa in forte pressing la scorsa settimana per chiudere subito, ma di fronte ha trovato il muro del club comasco che vorrebbe trattenere Fabregas ancora una stagione. Ciò che preoccupa è una clausola difficilmente aggirabile.

Nessuna clausola può fermare la volontà di un uomo, ovviamente conta anche il parere dell’allenatore, ma tutto dipende anche dalla società capitolina e cosa offrirà al tecnico per convincerlo. Se non dovesse andare in porto con lo spagnolo, il profilo giovane piace a Ghisolfi e ai Friedkin, in seconda fila resta il nome di Gasperini che si è preso qualche giorno per decidere e che sembra aver riaperto al rinnovo con l’Atalanta. Ma il suo nome è poco gradito alla piazza, un aspetto questo che i Friedkin tengono in considerazione.