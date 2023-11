Roma, Pellegrini punta l’Udinese: buone notizie per Mourinho

Il problema infortuni è stato uno delle tante cause di questo brutto inizio di stagione per i giallorossi, che ora hanno voglia di riscatto e puntano il quarto posto, inseguito, lontano e mai raggiunto da Josè Mourinho.

Roma, Pellegrini si riprende una maglia

La Champions League passa già dalla sfida contro l’Udinese dove lo Special One non avrà sicuramente Chris Smalling, pezzo importante della difesa ma potrebbe ritrovare Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso sta forzando il rientro e oggi si allenerà con il resto dei compagni e potrebbe tornare presto a vestire una maglia da titolare visto che Aouar sta facendo fatica a centrocampo. Secondo Sky Sport sono tante le chance di vedere in campo il centrocampista giallorosso visto che da qui a Natale saranno tanti gli impegni per la Roma di Mourinho.