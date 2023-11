Roma-Milan, è stata l’ultima apparizione di Chris Smalling stagionale. Il difensore inglese si è fermato per un’infiammazione tendinea. Mourinho ha sperato di poterlo recuperare il prima possibile, ma al momento le condizioni non migliorano e l’ex Manchester United continua a non allenarsi con il gruppo. In casa Roma cresce la preoccupazione.

Il rientro slitta al 2024

Contrariamente a quanto trapelava qualche giorno fa, sembra che il calvario del giocatore giallorosso non finirà a breve. Infatti, come riporta il “Corriere dello Sport”, sembra che il problema al tendine non abbia dato cenni di cedimento, e continua a tenere in ansia Josè Mourinho, perché il suo rientro il campo potrebbe slittare al 2024. Se così fosse, lo special one, nel momento centrale della stagione avrebbe una vera e propria emergenza in difesa. Con Kumbulla che non tornerà prima di gennaio, e N’Dicka che andrà in coppa d’Africa, il portoghese potrà contare soltanto su due centrali di ruolo.