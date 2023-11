La Roma spera di recuperare Chris Smalling quanto prima



La scelta societaria è stata forte, il difensore ha dovuto scegliere la stessa terapia seguita da Paulo Dybala. L’assenza del difensore centrale britannico si sta facendo sentire e il suo rientro a dicembre può essere la panacea di diverse situazioni. La solidità difensiva non è mancata ma in fase offensiva qualche gol in meno è arrivato. L’ex Manchester United, infatti, è in grado di rendersi pericoloso dagli sviluppi di calci piazzati e fermi. Nella retroguardia, invece, manca un leader tecnico in grado di guidare tutto il reparto.

Cosa può cambiare davanti a Rui Patricio

Gli uomini rimarranno 3: Gianluca Mancini e Evan Ndicka sono certi di una maglia da titolare, mentre Diego Llorente sarà colui che dovrebbe lasciare il posto al numero 6. Lo spagnolo è entrato di diritto nello scacchiere tattico di Josè Mourinho ma ancora non garantisce quella sicurezza aggiuntiva che permetterebbe alla Roma di offendere con più tranquillità. Tutti i discorsi sono, ovviamente, rinviati appena Smalling avrà recuperato al meglio dalle defezioni fisiche.