Aumentano le flebili speranze di rivedere in campo Lorenzo Pellegrini nel derby capitolino. Il capitano giallorosso, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, è tornato ad allenarsi con la squadra. Buone notizie sicuramente per tutto l’ambiente della Roma, anche se difficilmente il centrocampista azzurro potrà avere i 90 minuti nelle gambe per la sfida contro la Lazio di domenica 12 Novembre. Il classe 1996 proverà comunque ad essere disponibile, conscio del momento delicato e dell’importanza della sfida.

I dettagli delle condizioni di Pellegrini

L’inizio di stagione per Pellegrini non è stato dei migliori: la lesione ai flessori della coscia destra, rimediata circa un mese fa contro il Servette, lo ha pesantemente condizionato. Le speranze di riaverlo in campo sono veramente poche: il rischio infortunio sarebbe alto e controproducente.