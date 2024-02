Roma, per la difesa si guarda a un nome dalla Liga | Concorrenza a Napoli e Juventus

Mario Hermoso, difensore centrale classe 1995 dell’Atletico Madrid, da qualche giorno può firmare con qualsiasi società per la prossima stagione. Il centrale si sta guardando intorno non essendoci contatti con l’entourage per il rinnovo.

Roma, piace Hermoso dell’Atletico Madrid

Oltre alla Juventus che ha espresso gradimento per il calciatore, anche Roma e Napoli sono interessate al centrale di difesa spagnolo in scadenza quest’anno. Con i Colchoneros ha collezionato 128 presenze condite da 10 gol, vincendo il titolo di campione della Liga Spagnola nella stagione 2020-2021.