Roma, per Mourinho è un flop: Thiago Pinto scova il sostituto

Jose Mourinho non ritiene il difensore all’altezza

La Roma è in affanno. Dopo il KO contro il Milan arriva, in campionato, il secondo consecutivo contro il neopromosso Venezia. Josè Mourinho è un allenatore abituato a vincere e, pur di confermare questa sua caratteristica, è pronto a stravolgere gli equilibri all’interno dello spogliatoio. Va da sè che a gennaio si verificherà, con molta probabilità, una minirivoluzione che, per alcuni giocatori, potrebbe significare soltanto una cosa: lasciare Trigoria prima del tempo. Grandi cambiamenti che, inoltre, potrebbero determinare l’ingresso sul mercato, di quei calciatori che, fino a qualche tempo fa lo Special One aveva cercato di fare integrare nel gruppo. Bryan Reynolds è, per l’appunto, uno di quegli atleti attorno cui è caduto il velo di incedibilità. E, Tiago Pinto, in linea con questa strategia, ha già avviato i contatti per sostituire il terzino.

Il nome nuovo proviene dal Belgio

Il dirigente iberico ha avviato i contatti per cercare di ingaggiare la nuova promessa dello Standard Liegi. Secondo rumors rimbalzati in varie testate giornalistiche, la Roma starebbe facendo sul serio per portare nella Capitale Hugo Siquet. Il difensore è un prodotto del vivaio della formazione belga e, lo scorso anno, ha esordito anche in Europa League. Il club di Liegi lo valuta sette milioni di euro, ma potrebbe anche abbassare le sue pretese in modo da venire incontro alle richieste giallorosse. La dirigenza capitolina si è messa sulle tracce del giovane difensore, e nuove sorprese potrebbero verificarsi già a gennaio.