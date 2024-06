Roma, piace Max Aarons del Bournemouth per il ruolo di terzino destro

Torna di moda il nome di Max Aarons per la Roma, terzino destro che attualmente gioca nel Bournemouth, club inglese che lo ha acquistato la scorsa estate dal Norwich. Ed è proprio ai tempi del Norwich che risale l’interessamento della Roma per il classe 2000.

La Roma seguiva Aarons dai tempi del Norwich, poi non se ne fece nulla

Un affare poi sfumato in seguito al mancato accordo tra i due club. Ora le parti sono tornare a parlare del calciatore classe 2000, che dunque può rappresentare un valido nome di mercato per l’estate dei giallorossi. In questa stagione Aarons ha collezionato 23 presenze tra Premier League e coppe nazionali, per un totale di 1419 minuti giocati.