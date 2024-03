Roma, possibile amichevole in Australia contro il Milan | C’è l’indiscrezione

Roma e Milan potrebbero regalarci un antipasto della prossima Serie A con un amichevole in Australia

Il programma delle amichevoli estive della Roma potrebbe comprendere anche un big match contro una squadra italiana. Secondo quanto riferito dal quotidiano australiano The West Australia, il club allenato da De Rossi dovrebbe trovarsi in Australia per affrontare il Milan nel periodo degli Europei.

Scelto lo stadio che ospiterà l’amichevole tra Roma e Milan

Il match tra le due compagini di Serie A si terrà all’Optus Arena, impianto da 60 mila posti situato a Perth, capitale dell’Australia Occidentale. Durante l’estate scorsa, il continente australiano aveva già ospitato due club di Premier, Tottenham e West Ham.