Roma, questione Smalling più grave del previsto? | Le ultime

In casa Roma si torna a parlare delle condizioni di Chris Smalling, che sembrava dovesse rientrare a breve e invece il difensore ex Manchester dovrà stare fermo ai box ancora per qualche tempo a cominciare dalla gara contro il Genoa.

Roma, problema Smalling | I dettagli

E proprio Piero Torri su “La Repubblica” ha affrontato il tema legato al difensore inglese, che rischia di essere un grave problema per Josè Mourinho.

“Scomparso. Al punto che qualcuno, volendo fare una battuta, sostiene che sia stato rapito dagli alieni, ricordando gli incontri di terzo tipo di cui ci mise al corrente lui stesso dopo una vacanza estiva in Giamaica. […] Ha giocato (male) le prime tre partite di campionato, poi scomparso, volatilizzato, indisponibile, senza che ne sia stato mai spiegato il motivo.Silenzio totale, al di là di alcune parole di Mou che ci ha messo al corrente di come Smalling è stato e pare continuerà a essere non a disposizione almeno per un altro paio di partite. […] Ora noi capiamo il diritto alla riservatezza e, anche, che ci sono giocatori che ci tengono in maniera ancora più rigida al loro privato. Ma questa ci pare francamente un’esagerazione senza senso”.