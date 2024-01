Dubbi e conferme assalgono Mourinho in vista della sfida di San Siro

Dopo la conferenza stampa di Josè Mourinho, che ha fatto clamore ma soprattutto scalpore viste le parole post derby, i giallorossi sono tornati in campo per preparare la rifinitura in vista del Milan.

Milan-Roma, tocca a Pellegrini?

Presenti Mancini e Pellegrini, che ha superato i problemi alla schiena. Ancora out Paulo Dybala dopo il problema al flessore che ha costretto il calciatore argentino al cambio.