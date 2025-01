Roma, ripartono gli allenamenti a Trigoria l Assente Cristante

Dopo il pareggio contro il Bologna, i giallorossi tornano ad allenarsi in vista della ripresa del campionato. Però, nella sessione di questa mattina non c’era Bryan Cristante, ancora assente per il problema alla caviglia avuto durante il match contro l’Atalanta. Presente invece Ghisolfì che ha supervisionato gli allenamenti della Roma.

Roma in campo a Trigoria

Nel frattempo Ranieri continua a preparare la squadra per il prossimo impegno di Serie A, in cui la Roma affronterà il Genoa all’Olimpico.