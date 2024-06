Roma, Riquelme l’alternativa a Chiesa per la fascia sinistra | L’Atletico Madrid chiede circa 25 milioni

Rodrigo Riquelme è il nuovo obiettivo della Roma per la fascia sinistra. Il classe 2000 dell’Atletico Madrid, dopo aver girato in prestito, ha conquistato la fiducia di Simeone nella scorsa stagione mettendo in mostra qualità importanti. E adesso Riquelme è diventato a tutti gli effetti uno dei giovani attaccanti esterni più interessanti del panorama europeo. La Roma lo sta prendendo seriamente in considerazione per inserirlo nel progetto avviato da De Rossi e Ghisolfi.

Roma, Riquelme per caratteristiche è l’alternativa a Chiesa. Ghisolfi ha avviato i contatti con l’entourage

Ventiquattro anni, classe 2000, Riquelme nato a Madrid ma con sangue bianco, rosso e blu, ha disputato una buona prima stagione con la maglia dell’Atletico collezionando 47 presenze con 3 gol e 5 assist

Se fino a tre stagioni fa Rodrigo era valutato 2-3 milioni di euro, dopo l’anno al Girona il suo prezzo è aumentato a 12 milioni fino a raggiungere gli attuali 25. Ghisolfi sta studiando attentamente la situazione dall’esterno e ha avuto contatti con la sua agenzia che ha dato disponibilità a un dialogo più approfondito. Simeone non lo reputa incedibile e di fronte a una buona offerta le trattative potrebbero accelerare in un attimo. Nella valutazione della Roma probabilmente ci sarà di mezzo anche il rapporto qualità-prezzo. Chiesa costa tanto e guadagna tanto, Riquelme guadagna meno e la fantasia non gli manca.