Sembrava cosa fatta tra la Roma e Gianpiero Gasperini. Nei giorni scorsi erano arrivate anche notizie di accordi già presi, definitivi. Ma non è così, si ritorna al punto di partenza. Il prossimo allenatore della Roma non sarà Gian Piero Gasperini, queste le parole di Claudio Ranieri in conferenza stampa. Chi sarà il prossimo allenatore della Magica? Al via il toto scommesse

Roma, da Pioli a Italiano, ma anche Mancini in corsa per la panchina giallorossa

La smentita sulla notifica che più circolava nelle scorse settimane è arrivata dal tecnico romano e romanista. Le parole di Claudio Ranieri hanno fatto ripartire, inevitabilmente, il toto-nomi intorno alla panchina giallorossa. Un tema, a questo punto, destinato a trascinarsi fino al termine della stagione.

A Roma si cerca il sostituto di Claudio Ranieri in vista di un suo addio al termine della stagione in corso. Inizialmente si parlava del sogno di portare Carlo Ancelotti in capitale, ma è un po’ difficile visto il suo legame con il Real Madrid. Si è poi passati a Gianpiero Gasperini. La smentita arrivata nelle scorse ore ha spostato il focus su altri nomi, il futuro allenatore sarà scelto in ogni caso tra una rosa ristretta di tecnici con un denominatore comune: l’esperienza e la conoscenza approfondita della Serie A, condizione necessaria e indizio rivelati nelle scorse settimane proprio da Ghisolfi.

Spuntano i nomi di Stefano Pioli (già contattato lo scorso settembre dopo l’esonero di De Rossi), Maurizio Sarri, Vincenzo Italiano e Roberto Mancini, ai quali la Roma guarda con interesse in attesa di scoprire cosa riserverà il finale di stagione. Con l’Europa in tasca, ovviamente, tutto sarebbe più stimolante per il successore di Ranieri.