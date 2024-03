Roma-Sassuolo, le scelte di De Rossi e Ballardini

Roma e Sassuolo si sfidano per tre punti in palio alle 18, che però possono essere un macigno visto che c’è chi concorre per la Champions e chi per la salvezza. De Rossi ritrova Paredes e Lukaku, in dubbio fino all’ultimo mentre il Sassuolo riparte da Ballardini, esperto a salvare le proprie squadre.

Roma-Sassuolo, le probabili formazioni:

Roma (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Missori, Erlic, Ferrari, Pedersen; Racic, Boloca; Bajrami, Matheus Henrique, Laurienté; Pinamonti. All. Ballardini.