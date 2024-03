Verso Roma-Sassuolo, buone notizie per De Rossi: c’è Lukaku – VIDEO

Si dice che per ogni notizia cattiva ce n’è sempre uno buona in arrivo. Essì perchè dopo l’infortunio di Paulo Dybala, che ha riportato una lesione, e che costringerà il calciatore a stare fermo ai box per 10 giorni, arrivano però novità in merito a Romelu Lukaku.

Verso Roma-Sassuolo, tocca a Lukaku

L’attaccante belga della Roma, che ha saltato la trasferta contro il Brighton di De Zerbi per dei problemi all’anca, era presente alla rifinitura di oggi e sarà convocato per la partita contro il Sassuolo dell’Olimpico visto che Daniele De Rossi aspetta i suoi gol al più presto per provare a puntare al quarto posto.