Verso Roma-Sassuolo, Lukaku non si allena. Il belga sempre più verso il forfait

Secondo quanto rivela “Sky Sport” Romelu Lukaku non dovrebbe farcela per la gara di domenica alle 18 contro il Sassuolo. Il belga che aveva saltato anche la trasferta di Brighton per un problema all’anca, difficilmente sarà della partita contro i neroverdi.

Verso Roma-Sassuolo, Lukaku non si è allenato

L’attaccante belga è in dubbio per la gara di campionato contro il Sassuolo, anche se molto probabilmente non lo vedremo in campo, ma ci sarà Azmoun. Lo stesso attaccante ha risposto alla convocazione con la sua nazionale per le prossime gare amichevoli. Un indizio in più sul fatto che non sia grave il suo infortunio e che dopo la sosta tornerà a disposizione di De Rossi.