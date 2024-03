Roma, Lukaku rischia di saltare il Sassuolo | Può rientrare dopo la sosta

La Roma è attesa dalla delicata sfida di Europa League contro il Brighton da non prendere sottogamba nonostante il 4-0 dell’andata. Chi non sarà del match è Romelu Lukaku per via di un problema all’anca destra che non gli ha consentito di lavorare in gruppo negli ultimi giorni e preparare la trasferta in terra inglese.

Lukaku potrebbe saltare Roma-Sassuolo

Il centravanti belga potrebbe saltare il match dell’Olimpico in programma domenica alle ore 18 contro il Sassuolo. De Rossi non vuole correre rischi e farlo rientrare in campo nelle migliori condizioni dopo la sosta nel giorno di Pasquetta quando i giallorossi saranno attesi al Via del Mare contro il Lecce.