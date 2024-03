Roma-Sassuolo, Pellegrini riporta i giallorossi a -3 dal Bologna | Juventus avvisata?

Roma-Sassuolo, si parte! Giallorossi con le novità Aouar, Karsdorp e Llorente, con la squadra di De Rossi che vuole una vittoria per avvicinare il Bologna e per chiudere in bellezza il filotto di risultati positivi prima della sosta per le Nazionale. Al 5′ arriva subito un’occasione per Lukaku di testa, che però non centra la porta. I giallorossi ci provano più volte a scardinare la difesa avversaria anche se i tentativi sono vani visto che manca sempre l’ultima giocata a Pellegrini e compagni complice anche la difesa solida del Sassuolo. Al 37′ arriva il primo cambio per la Roma con Spinazzola che lascia il campo per far spazio ad Angelino. A pochi secondi dal fischio del primo tempo i giallorossi hanno l’occasione di portarsi in vantaggio con Lukaku, con il belga che spreca a pochi passi dalla porta.

Roma-Sassuolo, che magia di Pellegrini!

Al 50′ però la gara cambia perchè è Lorenzo Pellegrini a portare in vantaggio i suoi grazie ad un gran gol a cui Consigli non può far nulla. Il gol sembra aver però smosso il Sassuolo che dopo la rete subita ha voglia di pareggiare i conti soprattutto grazie al pericoloso Laurientè, cliente scomodo per i giallorossi Al 70′ arriva quindi un doppio cambio per i giallorossi: dentro Celik e Baldanzi con fuori Karsdorp e Aouar. Due minuti più tardi anche Ballardini mischia le carte e si gioca la carta Volpato, ex della gara. All’81’ trema però la porta della Roma perchè il Sassuolo crossa in mezzo e rischia di pareggiare grazie ad una possibile devizione di Llorente, che però centra il palo a Svilar battuto. Finale da brividi all’Olimpcio con De Rossi che passa alla difesa a 3 e inserisce Huijsen e Azmoun per Lukaku ed El Shaarawy. Finale da brividi anche se ciò che più conta è l’importante vittoria dei giallorossi, che si riportano a -3 dal Bologna.

Roma-Sassuolo, il tabellino:

ROMA: Svilar M. (Portiere), Karsdorp R. (dal 25′ st Celik Z.), Mancini G., Llorente D., Spinazzola L. (dal 37′ pt Angelino), Cristante B., Paredes L., Pellegrini Lo., Aouar H. (dal 25′ st Baldanzi T.), Lukaku R. (dal 41′ st Azmoun S.), El Shaarawy S. (dal 41′ st Huijsen D.). A disposizione: Abraham T., Boer P. (Portiere), Bove E., Costa J., Ndicka E., Patricio R. (Portiere), Pisilli N., Zalewski N. Allenatore: De Rossi D..

SASSUOLO: Consigli A. (Portiere), Pedersen M., Erlic M., Ferrari G. M., Viti M. (dal 41′ st Tressoldi R.), Racic U. (dal 34′ st Bajrami N.), Obiang P. (dal 27′ st Volpato C.), Matheus Henrique, Defrel G. (dal 28′ st Boloca D.), Pinamonti A. (dal 34′ st Mulattieri S.), Lauriente A.. A disposizione: Ceide E. K., Cragno A. (Portiere), Kumbulla M., Lipani L., Missori F., Pegolo G. (Portiere) Allenatore: Ballardini D..

Reti: al 5′ st Pellegrini Lo. (Roma) .

Ammonizioni: al 14′ st Pellegrini Lo. (Roma), al 44′ st Azmoun S. (Roma) al 45′ st Erlic M. (Sassuolo).