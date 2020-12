Roma-Sassuolo, cronaca, tabellino e highlights del match tra giallorossi e neroverdi.

Roma-Sassuolo

Finisce 0-0 all’Olimpico la sfida tra la Roma e il Sassuolo, valida per la decima giornata di Serie A. Giallorossi in dieci dal 41′ del primo tempo per la doppia ammonizione a Pedro. Al 45′ annullato dal Var una rete di Mkhitaryan per un fallo di Dzeko. Espulso anche il tecnico Fonseca per proteste. Il Sassuolo è momentaneamente quarto in classifica a 19 punti, la Roma quinta a 18 punti.

Roma Sassuolo 0-0 tabellino e highlights

MARCATORI:

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Cristante, Kumbulla, Karsdorp, Pellegrini (82′ Diawara), Villar, Spinazzola, Pedro, Mkhitaryan, Dzeko (85′ Borja Mayoral). A disp: Lopez, Farelli, J.Jesus, Calafiori, Fazio, Peres, Darboe, Milanese, Perez. All. Paulo Fonseca

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Ayhan, Marlon, Ferrari, Rogerio (82′ Kyriakopoulos); Obiang (68′ Bourabia), Locatelli; Berardi, Maxime Lopez (46′ Raspadori), Boga (73′ Haraslin); Djuricic (73′ Traore). A disp: Turati, Toljan, Peluso, Muldur, Magnanelli, Bourabia, Oddei, Schiappacasse. All. Roberto De Zerbi

ARBITRO: Fabio Maresca della sezione di Napoli

NOTE: AMMONITI: Pedro, Villar, Karsdorp (R); Maxime Lopez, Raspadori, Obiang. ESPULSI: 41′ Pedro (R) per doppia ammonizione e Fonseca (R), allenatore, per proteste.