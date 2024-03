Roma-Sassuolo, vista dai bookmakers | Comparazione quote

Dopo un pareggio rocambolesco al Franchi contro la Fiorentina, che ha permesso ai capitolini di rimanere in lizza per un posto in Champions League, la squadra di De Rossi si prepara a sfidare un Sassuolo rinvigorito dalla recente vittoria contro il Frosinone. Il 2-2 ottenuto dalla Roma è stato fondamentale per mantenere la quinta posizione in classifica, mentre l’1-0 del Sassuolo gli ha permesso di restare in corsa con le squadre che occupano la parte medio-alta della classifica​​.

La qualificazione ai quarti di finale in Europa League, nonostante una sconfitta in Inghilterra, testimonia la capacità della Roma di gestire le gare con maturità. Contro il Sassuolo, la Roma punterà su giocatori chiave come Dybala, Lukaku, ed El Shaarawy in attacco, con Paredes che dirigerà le operazioni in mezzo al campo affiancato da Cristante e Pellegrini​​.

Dall’altro lato, il Sassuolo di Ballardini ha dimostrato carattere superando il Frosinone, anche grazie al gol decisivo di Thorstvedt. L’allenatore emiliano ha evidenziato l’importanza di mantenere lo spirito di squadra e di superare le difficoltà, specialmente ora che la squadra deve fare a meno di Berardi. Contro la Roma, Ballardini si affiderà a Pinamonti in attacco, mentre dovrà rinunciare a Thorstvedt squalificato, optando probabilmente per Laurientè, Bajrami e Defrel o Castillejo per completare il reparto offensivo

Roma-Sassuolo, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, la Roma è favorito per la vittoria finale, con il segno 1 che oscilla interno a 1.44 su Snai e 1.46 su SportBet, il pareggio (X) si attesta intorno al 4.75 mentre una vittoria del Sassuolo (segno 2) si trova anche quota 7.00. Ecco la comparazione quote di Roma-Sassuolo dei bookmakers: