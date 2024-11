Roma, scatta il toto panchina | In lizza Sarri e Rudi Garcia

La Roma cambia ancora, dopo De Rossi e Juric si pensa a un ex Napoli

Roma nella bufera, dopo De Rossi esonerato anche Juric, la classifica non sorride ai giallorossi ed i risultati sono più che insufficienti. In casa giallorossa nuovo cambio in panchina, come riporta Orazio Accomando su “X” Mancini resta il preferito per sostituire Juric, ma la trattativa non sembra di facile definizione. I contatti con l’allenatore ex Inter e Nazionale sono iniziati nei giorni scorsi ma ancora non c’è nessun accordo. Tra i diversi nomi in lista figurano Allegri, Potter e anche Maurizio Sarri. C’è chi come Alfredo Pedullà su “X”, accosta ai giallorossi un altro ex, Rudi Garcia.