Roma, seconda notte d’Europa per De Rossi: questa la mano dell’allenatore

Daniele De Rossi sulla panchina della Roma è arrivato in punta di piedi, ereditando sulle sue spalle una figura importante come Josè Mourinho. De Rossi è sempre stato umile, si è rimboccato le maniche e ha cominciato a lavorare, e i risultati si stanno vedendo. I principali quotidiani lo elogiano tutti.

Nella nuova Roma di De Rossi segnano tutti, 8 giocatori in gol

E’ chiaro che portare al gol tanti giocatori non è da poco, ma questo spiega quanto la Roma ora riesca ad affidarsi a più uomini e non solo ai singoli, che era una prerogativa delle passate stagioni. Giocando meglio, con triangolazioni, possesso palla, verticalizzazioni, e l’ottenimento del dominio del gioco non per proprio piacere, ma solo nell’utilità del risultato fa si che la squadra porti più uomini al gol. De Rossi è ben voluto dalla piazza di Roma, ed era l’unico che poteva mettere tutti d’accordo dopo l’esonero dello special one.