Roma, si chiude una stagione incolore | De Rossi e Ghisolfi pronti a ricostruire

La stagione della Roma si è conclusa con la sconfitta di Empoli, che ha concesso la salvezza agli uomini di Nicola condannando il Frosinone alla retrocessione in B. E’ tempo dunque di tirare delle somme sulla stagione dei giallorossi, una stagione ricca di emozioni, condita da alti e bassi, che sarà probabilmente ricordata per l‘avvicendamento in panchina tra Mourinho, esonerato a gennaio dalla società dopo 29 punti in 20 gare di campionato, e De Rossi, che ne ha ottenuti poi 34 nelle successive 18 giornate, raggiungendo anche la semifinale di Europa League.

Dopo le due finali europee consecutive sotto la guida di Mourinho, il percorso giallorosso quest’anno è stato interrotto prima dell’ultima gara, in semifinale, per mano del Bayer Leverkusen campione di Germania che l’anno scorso la Roma di Mourinho aveva fatto fuori proprio nella medesima occasione, in semifinale di UEL.

La Roma chiude al sesto posto, ora riparte da De Rossi

Il cammino europeo difficile e la necessità in campionato di rincorrere disperatamente un piazzamento Champions non hanno permesso alla Roma di De Rossi di raggiungere di più che la sesta piazza, che le garantirà per il terzo anno di fila la partecipazione alla UEFA Europa League, ma le sensazioni sul lavoro del nuovo mister sono state decisamente positive.

In estate sarà il mercato, che De Rossi condurrà con il nuovo DS Ghisolfi, a dirci quali potranno essere le ambizioni della Roma nella prossima stagione. Quel che è emerso chiaramente quest’anno, a conferma di quanto Mourinho ha sostenuto sin dall’inizio della sua avventura a Roma, è che la rosa giallorossa ha diverse lacune e non è abbastanza solida per sostenere l’impegno delle due competizioni: tanti infatti i punti persi, come nelle stagioni passate, nelle ultime giornate di campionato, in cui i giocatori “titolari” sono sembrati stanchi mentalmente e fisicamente e le riserve non si sono dimostrate all’altezza.

Un duro lavoro attende De Rossi e Ghisolfi in vista della prossima stagione, ma la Roma ha già iniziato la pianificazione e il nuovo tandem tecnico dovrà dimostrare di saper lavorare per costruire una squadra più forte e più intensa. L’anno prossimo potremo farci un’idea su ciò che potrà essere la prima Roma di Daniele De Rossi.