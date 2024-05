Roma, la Champions mancata peserà sul mercato | I dettagli

La Roma per la settima stagione consecutiva non parteciperà alla Champions League. L’Atalanta non ha fatto speculazioni e ha vinto contro il Torino, escludendo la possibilità di arrivare quinta e lasciare un posto anche alla Roma per la massima competizione europea per club. Resta il fatto che i giallorossi avevano iniziato la stagione con l’obiettivo del quarto posto, e anche il quinto sarebbe bastato. I Friedkin non saranno certo soddisfatti.

Le conseguenze sul mercato della mancata Champions

La nuova Champions League ha premi ancora più importanti, ma la Roma dovrà farne a meno per costruire la sua prossima rosa. Più di 18 milioni solo per la partecipazione, esclusi i premi partita e gli introiti incassati ad ogni passaggio del turno. Soldi che avrebbero permesso di essere più competitivi anche in Serie A. I giallorossi ripartono da De Rossi, e sul mercato la rosa sarà rivoluzionata. La prossima stagione riparte la caccia al quarto posto.