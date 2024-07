A Roma non si molla l’obiettivo Raoul Bellanova del Torino. Il classe 2000 servirebbe per rinforzare le fasce a disposizione del tecnico Daniele De Rossi. Il difensore cresciuto nelle giovanili del Milan arriva da un’ottima prima stagione al Torino, il classe 2000 si è conquistato grazie alle prestazioni in granata anche la convocazione di Spalletti per Euro 2024, dove però non è sceso mai in campo.

Roma, il Torino chiede 25 milioni per Bellanova

Da tempo il laterale classe 2000 di proprietà del Torino è finito nella short list di mercato nelle mani di Ghisolfi, intenzionato a provare a superare le resistenze dei piemontesi a proposito di una possibile cessione del difensore granata.

Il Torino, per lasciar partire Bellanova, chiede circa 25 milioni di euro, bonus compresi. La pista, aperta da tempo, non si è mai realmente chiusa, si sta adesso riaprendo. La strategia dei capitolini e di inserire Zalewski come contropartita. Il polacco è infatti un nome che piace ai piemontesi, ma per trovare l’intesa servirà una forte opera di convincimento verso Cairo. Larrivo di Bellanova andrebbe a risolvere le ricerche del terzino destro, ma rimangono, per ora, sullo sfondo, i nomi di Assignon e Pubill.