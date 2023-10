Roma-Slavia Praga, le ultimissime dall’Olimpico

Come in quel 12 settembre 1995, si torna a giocare Roma-Slavia Praga. E Josè Mourinho vuole ripartire da quella vittoria come quel 3-1 lì. Pochi cambi a disposizione anche in vista dell’Inter. Davanti ancora una volta il tandem formato da Lukaku e Belotti.

Le probabili formazioni:

Roma (3-5-2): Svilar; Llorente, Mancini, Ndicka; Karsdorp, Bove, Cristante, Aouar, Spinazzola; Lukaku, Belotti. All. Mourinho.

Slavia Praga (3-4-1-2): Mandous; Masopust, Ogbu, Holes; Doudera, Zafeiris, Dorley, Dumitrescu; Wallerm; Schranz, Chytil. All. Trpisovsky.