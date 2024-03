Roma, Smalling e Renato Sanches si allenano a Trigoria | Le ultime

Giornata di allenamento per i due calciatori infortunati

Una stagione non fortunata per Smalling e Renato Sanches. Il centrale inglese ex Manchester United, nella mattina odierna, si è presentato a Trigoria per una sessione di allenamento personalizzato. Insieme a lui, anche il portoghese, anch’egli per svolgere una seduta individuale.

De Rossi spera di avere a disposizione i due calciatori nel più breve tempo possibile. Resta un periodo negativo per entrambi. L’inglese ha disputato soltanto sei gare, collezionando 362 minuti totali; il portoghese ne ha sommate dieci di sfide disputate, con soli 232 minuti in campo e un gol all’attivo.