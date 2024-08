Dopo grandi manovre di mercato, la Roma si concentra anche sulle uscite. La società giallorossa pensa alle prossime cessioni per fare tesoretto e magari usarlo per fare nuovi investimenti sul mercato in entrata.

Roma, tesoretto da 45 milioni di euro

Ghisolfi dà priorità alle cessioni, e necessario sfoltire la rosa, incassare dopo aver investito cento milioni, e creare un tesoretto utile per andare poi a inserire determinati giocatori nei ruoli più scoperti e, infine, chiudere così la sessione estiva di mercato. L’attuale gruppetto di esuberi non costa neanche poco alla società, una cessione porterebbe a circa 50 milioni di euro in entrata.

Numerosi giocatori pronti ad andare via: Abraham, Karsdorp, Smalling, Kumbulla, Shomurodov, Darboe, Zalewski e Solbakken. La dirigenza capitolina sta provando a piazzare sul mercato questi giocatori per assicurarsi un bottino da investire poi sul mercato. Con cessioni definitive la Roma potrebbe incassare fino a 60 milioni in totale, sebbene naturalmente non tutte le cessioni andranno in porto con un trasferimento a titolo definitivo e non tutte le uscite rispetteranno il valore dato dalla Roma ai singoli giocatori, tra stipendi risparmiati e cessioni, si arriverebbe a 45 milioni nelle casse del club. A questo punto la Roma potrebbe passare all’assalto di Bellanova, che costa oltre i 30 milioni.