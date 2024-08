Roma, per la difesa si pensa a Theate e De Winter | La situazione

Dopo aver fatto un mese di calciomercato incentrato sull’attacco, in cui sono arrivati nella Capitale Dovbyk, Soulè e Le Fée, la Roma inizia a sondare qualche nome anche per la difesa in attesa di offerte per poter fare cassa e avere liquidità per poter finanziare i nuovi acquisti che andranno a completare la rosa di De Rossi.

Roma, la richiesta di Genoa e Rennes

Oltre al centrale del Siviglia Badè, per cui la Roma ha chiesto informazioni al club spagnolo, gli altri obiettivi del club giallorosso sono Koni De Winter, che il Genoa ha appena riscattato dalla Juventus per 13 milioni, e Arthur Theate, vecchia conoscenza del nostro campionato grazie all’esperienza al Bologna e ora di proprietà del Rennes.

Entrambi hanno però una valutazione che si aggira attorno ai 20 milioni di euro, ma i buoni rapporti con il club francese dopo l’affare Le Fée potrebbero far abbassare la richiesta per il centrale belga; un’altra opzione potrebbe essere quella di inserire qualche contropartita considerati i numerosi esuberi presenti nella rosa capitolina.