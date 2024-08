Roma, parla Ndicka: “Abbiamo una buona squadra, Le Fèe e Soulè sono forti. Obiettivo Champions”

Direttamente dal ritiro inglese e aspettando la prossima amichevole di sabato contro l’Everton, ha parlato Evan Ndicka, difensore della Roma che ha commentato questi giorni di preparazione in vista del campionato.

Ndicka: “Buone sensazioni in vista del campionato”

Queste le parole riportate da Laroma24.it:

Quali sono le tue sensazioni in ritiro in vista dell’inizio della stagione?

“Le sensazioni sono buone, abbiamo fatto un buon lavoro qui e anche prima a Trigoria. Speriamo di essere pronti per il campionato”.

De Rossi vi sta chiedendo qualcosa di diverso in difesa rispetto all’ultimo periodo della scorsa stagione?

“Sì, nelle uscite con e senza palla dobbiamo essere più alti e più bravi, anche più aggressivi. Per un difensore l’aggressività è normale”.

Quindi anche una squadra più corta?

“Sì”.

Un tuo giudizio sui nuovi giocatori?

“Aiutiamo Le Fée, con cui parlo in francese, e Soulé, per lui ci sono Dybala e Paredes. Abbiamo un buon gruppo e una buona squadra, per loro è facile integrarsi. Sono forti tecnicamente, penso che siano qui per aiutarci a fare bene”.

Da difensore come si marca un centravanti così forte come Dovbyk?

“Ho fatto due/tre allenamenti contro di lui ed è forte fisicamente (ride, ndr)”.

Lo marchi stretto?

“Vado sempre forte in partita e in allenamento”.

Hai vinto in Nazionale e con il club, hai esperienza. Cosa manca alla squadra per fare il salto di qualità?

“Non credo che manchi qualcosa. Stiamo lavorando, è difficile per tutte le squadre di Serie A. Non penso che manchi qualcosa, lavoriamo sempre per migliorare tutti i giorni”.

Quest’anno l’obiettivo deve essere quello di raggiungere la Champions League?

“Sempre. Siamo la Roma e l’obiettivo è sempre alto perché siamo la Roma, è così”.

Ci racconti le tue sensazioni dopo quello che hai vissuto ad Udine (il malore in campo, ndr). È la vittoria più bella?

“Sì, mi piace che tutta l’Italia si sia stretta intorno a me”.

Hai avuto paura di smettere di giocare a pallone?

“Ho avuto paura la settimana dopo la partita di Udine, è normale. Adesso mi sento bene”.

Sei tornato più forte di prima?

“Sì”.

Ogni tanto ci pensi ancora in campo?

“No, non ho paura. Mentalmente sto bene, non c’è nulla e non c’è dolore”.

Pensi sia una squadra più forte rispetto a quella di due mesi fa?

“Vediamo quello che succede in campionato. Adesso posso dire che siamo più o meno forti, ma la verità sono i punti che facciamo in campionato”.

Ti senti un leader di questa squadra?

“Tutti. Leader o no, quello che fai è lottare per la squadra tutti i giorni come gli altri”.