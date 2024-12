Roma-Sporting Braga, probabili formazioni e dove vederla

La “nuova” Roma di Claudio Ranieri dopo il pareggio di Londra contro il Tottenham è chiamata a vincere per non salutare il passaggio agli Ottavi di Europa League che senza 3 punti potrebbe essere a rischio. Diversi i cambi per il tecnico in vista anche della trasferta di Como.

Roma-Sporting Braga, le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Hermoso; Zalewski, Koné, Paredes, Saelemaekers; Soulé, Pisilli; Dovbyk. All. Ranieri.

BRAGA (3-4-3): Matheus; Ferreira, Niakaté, Arrey-Mbi; Roger, Moutinho, Carvalho, Gabri Martinez; Horta, El Ouazzani, Bruma. All. Carvalhal.