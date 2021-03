Guai per la Roma. Paulo Fonseca si ritrova a far fronte ad un nuovo giocatore infortunato: Kumbulla. L'albanese out fino alla prossima stagione.

Roma, problemi al menisco per Kumbulla

Il difensore albanese della Roma, Kumbulla, nei giorni scorsi si era infortunato con la sua Nazionale. Tornato a Roma per esami più approfonditi, hanno confermato il problema al menisco esterno del ginocchio destro. Una doccia fredda per giocatore e società. L’allenatore dovrà fare a meno del suo difensore fino al termine della stagione e in vista di numerosi importanti impegni.

Roma, stagione finita per Kumbulla

Fonseca e la Roma sono nei guai, Marash Kumbulla ha chiuso la stagione. Il difensore albanese questo pomeriggio è stato sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al menisco esterno. Con i risultati avuti i tre mesi di stop sono inevitabili e quindi la sua stagione è terminata qui. Non sarà semplice da sostituire, per Fonseca sarà una dura assenza che, sta già affrontando le altre già subite e che stanno compromettendo la stagione. L’infortunio a Kumbulla si è presentato mentre il giocatore era sul campo per il primo tempo di Andorra-Albania. Il difensore ha sentito una fitta al ginocchio destro durante una corsa effettuata per rincorrere un avversario. Dolore che poi sembra essere passato e che ha consentito al giocatore di arrivare fino al termine della gara. Il giorno seguente si è ripresentato e la preoccupazione di Kumbulla e dello staff ha spinto Marah a lasciare il ritiro della sua nazionale e rientrare a Roma. L’albanese è rientrato ieri sera e nella mattina di oggi si è sottoposto agli esami. Di qualche ora fa la brutta notizia.