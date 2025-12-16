Giovedì 18 dicembre, a Riad, prenderà il via la Supercoppa Italiana, con le semifinali. Si parte con Milan-Napoli, mentre giovedì toccherà a Bologna-Inter. La formazione di Cristian Chivu pronta ad affrontare la competizione con l’obiettivo di portare il trofeo a casa.

Inter, Calhanoglu e Darmina convocati

L’Inter di Cristian Chivu scenderà in campo venerdì sera contro il Bologna nella semifinale di Supercoppa Italiana. Buone notizie per Chivu, insieme al resto della squadra partiranno anche Hakan Calhanoglu e Matteo Darmian, entrambi fermi per problemi muscolari.

Il centrocampista turco sta bene, per lui nessuna lesione, ma comunque non c’è intenzione di rischiarlo e, molto probabilmente, sarà convocato, ma in vista di una possibile finale. Per Darmian il discorso è diverso. Fermo da ottobre per un problema al polpaccio, Chivu lo ha dichiarato recuperato, ma il giocatore sembra non essere ancora pronto a giocare un’intera partita. Entrambi partiranno per Riad per ricominciare, magari anche semplicemente dalla panchina.