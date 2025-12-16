Giovedì 18 dicembre alle ore 20 prende il via la Supercoppa Italiana. Il Milan di Max Allegri, oggi, è in partenza per Riad e anche alle prese con le assenze. Il tecnico dovrà fare a meno anche di Gabbia, infortunatosi, non gravemente, durante la sfida con il Sassuolo.

Milan, tutto pronto per il Napoli, novità per le formazioni

A Riad, giovedì sera, alle 20, i rossoneri di Allegri affronteranno il Napoli di Antonio Conte in semifinale. In caso di passaggio del turno, sulla strada dei rossoneri ci sarà la vincente di Bologna-Inter, in programma venerdì sera. Massimiliano Allegri dovrà sicuramente fare a meno di due giocatori: Santiago Gimenez e Matteo Gabbia.

Non solo brutte notizie, per il tecnico toscano anche notizie positive: sia Youssouf Fofana che Rafael Leao saranno convocati per la Supercoppa. Il centrocampista francese si è ripreso dai problemi muscolari avuti nelle ultime settimane, mentre l’attaccante portoghese, nonostante non sia ancora al top della forma scenderà in campo. Leao, nonostante sarà nella lista dei convocati, difficilmete scenderà in campo dal primo minuto nella semifinale con il Napoli.