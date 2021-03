Calciomercato Milan

Il Milan continua a scrutare verso i migliori talenti da portare a Milanello. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, Mattia Zaccagni potrebbe cambiare i pieni del suo futuro. Il giocatore del Verona, in direzione Napoli a fine stagione, prende tempo e attende una mossa dal Milan. Il ds rossonero potrebbe avere molto più da offrire per il suo futuro e il 25enne potrebbe tradire gli azzurri.

Calciomercato Milan, idea Zaccagni

A quanto pare, mentre sembrava tutto fatto tra Verona e Napoli, Mattia Zaccagni non ha fretta di chiudere con la società partenopea e riapre al Milan. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’esterno avrebbe deciso infatti di aspettare la fine della stagione per decidere definitivamente il suo futuro. Il Verona, che aveva già raggiunto un’intesa con Giuntoli nei mesi passati, quasi tutto fatto per il passaggio nel Napoli del giocatore. Ma il Milan ha pensato di farsi avanti e di rilanciare con una proposta al centrocampista che a questo punto non ha più fretta. Il Napoli aveva proposto al giocatore dei gialloblù un ingaggio di un milione di euro a stagione, ma Zaccagni vuole ascoltare l’eventuale offerta rossonera.