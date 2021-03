Roma su Lovato, arriva l’offerta: sul tavolo 13 milioni di euro

La Roma non perde tempo e pensa al futuro. Al momento guarda ancora in casa del Verona dopo l'arrivo di Kumbulla ha puntato Matteo Lovato.

Roma su Lovato

La Roma pensa al futuro e il prossimo obiettivo è un Under 21: Matteo Lovato. Il difensore, classe 2000, è attualmente in forza all’Hellas Verona. La società giallorossa continua ad investire sui giovani e Lovato è un vero e proprio talento sul quale puntare.

Roma, 13 milioni già pronti per Lovato

La società dei Friedkin dopo aver prelevato dalla squadra emiliana Kumbulla, adesso ci prova anche con il giovane Matteo, che da poco ha spento 21 candeline. Non sarà un’impresa facile portare l’operazione al termine, ma per convincere il patron dei gialloblù, la Roma ha già messo un’offerta sul tavolo: 13 i milioni per portare in Capitale il difensore cresciuto nelle giovanili di Padova e Genoa.