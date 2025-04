Una delle rivelazioni della stagione dei giallorossi è il portiere Mile Svilar. L’estremo difensore belga ha blindato la porta e ha salvato spesso la squadra da finali spiacevoli. Il portiere della ù< è in attesa di rinnovo, la società dovrebbe ben riguardarsi dal perdere un portiere così valido.

Roma, Svilar verso il rinnovo: le parte dovranno trovar un punto di’incontro

In attesa del rinnovo, Mile Svilar continua a far parlare in campo. Le ultime prestazioni contro Juventus e Lazio hanno semplicemente confermato lo status raggiunto dal portiere, che sta contribuendo in maniera significativa a mantenere vive le speranze per un piazzamento europeo.

Il club vuole ripartire dalle sue certezze e il belga non solo rappresenta il presente, ma anche il futuro. Per questo motivo, si cerca ancora l’intesa per la permanenza in capitale. Al momento non ci sono novità e, nonostante le rassicurazioni dello stesso Mile, l’obiettivo è stringere i tempi per evitare gli assalti delle top d’Europa.

Il rinnovo prima o poi arriverà, il giocatore ha 25 anni e potenzialmente potrebbe difendere la porta della Roma per i prossimi dieci anni. Le parti dovranno trovare un punto d’incontro tra l’offerta della Roma e la domanda dell’entourage del portiere. Al momento si parla di circa tre milioni di euro per cinque anni, più bonus e poi far salire l’ingaggio nel tempo.