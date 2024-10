Roma, tegola El Shaarawy | Non sarà a disposizione per la sfida con l’Inter

El Shaarawy non ce la fa per la sfida con l'Inter. L'italo-egiziano non sarà a disposizione di Juric per il big-match di domenica sera.

Stephan El Shaarawy non sarà presente per la sfida che la sua Roma giocherà all’Olimpico domenica sera contro l’Inter alla ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali.

El Shaarawy, smaltito lo stiramento ma ancora non può giocare | Tornerà per la sfida alla Dinamo Kiev

Questo quanto riportato da Sky Sport infatti l’esterno di Ivan Juric ha oramai superato il lieve stiramento che lo aveva costretto a lasciare anzitempo la sfida contro il Monza prima dello stop del campionato, ma ancora non ha terminato la fase di riatletizzazione e quindi non sarà convocato per il match contro i nerazzurri per rientrare con calma nella sfida di Europa League di giovedì contro la Dinamo Kiev in programma giovedì 24 ottobre, sempre nell’impianto capitolino, alle ore 18.45.