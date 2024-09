El Shaarawy: “Sappiamo cosa vuol dire De Rossi, c’è responsabilità nei risultati. Juric ci ha chiesto una partita aggressiva”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Stephan El Shaarawy, ha parlato al termine della bella vittoria vinta contro l’Udinese. L’esterno giallorosso ha poi detto la sua sull’esonero di De Rossi.

El Shaarawy: “I 3 punti la cosa più importante”

Queste le sue parole:

Alla luce di questa settimana, come è stata questa serata?

“Abbiamo conquistato i tre punti ed è quella la cosa più importante, i risultati non sono stati buoni finora e ci ha rimesso ancora una volta l’allenatore. Capiamo la delusione del pubblico, sappiamo cosa vuol dire Daniele (De Rossi, ndr) per tutti ma da parte nostra c’è la responsabilità dei risultati e non motivi di varia natura. Era importante vincere, dobbiamo ripartire da qui”.

Oggi anche voi leader di questo gruppo ci avete messo qualcosa in più?

“Non avremmo cambiato atteggiamento in ogni caso, oggi c’era da portare a casa i tre punti, il mister ha chiesto una partita aggressiva e siamo riusciti a farla. Sono i tre punti quelli che contano”.