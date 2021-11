Roma, tegola per Mourinho in vista del Bodo

Lorenzo Pellegrini non ci sarà per la sfida di Conference League

C’è rabbia e amarezza in casa Roma all’indomani della sfida persa per 2-1 in casa contro il Milan capolista. Non tanto per la sconfitta in sé, arrivata contro una delle migliori squadre del campionato, ma per gli episodi arbitrali che hanno fatto andare su tutte le furie Josè Mourinho.

L’allenatore portoghese è già però proiettato al prossimo impegno dei giallorossi che sarà in Conference League. Giovedì nella capitale arriva infatti il Bodo Glimt, la squadra norvegese contro cui la Roma deve assolutamente prendersi una rivincita dopo l’umiliazione patita due settimane or sono in Norvegia. Come riporta Sky Sport, però, i giallorossi dovranno fare a meno del proprio capitano, Lorenzo Pellegrini che sarà tenuto fuori a causa di un’infiammazione al ginocchio. Già nel riscaldamento Roma-Milan era stato medicato con dello spray in quella zona ed evidentemente il dolore si è riacutizzato. Al momento, però, la sua presenza per la successiva gara di campionato contro il Venezia non sembra in discussione.