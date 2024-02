Roma, Totti: “De Rossi sta sostituendo bene Mou. Con il Brighton il 50% di passare il turno”

Dopo il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League di questa mattina, Francesco Totti ha parlato a “Sport Mediaset” sull’avversario che affronterà la Roma il prossimo 7 marzo, ecco le sue dichiarazioni.

Roma, il parere di Totti sul Brighton e De Rossi

“Il Brighton sarà un avversario ostico, preparato, allenato da un italiano che conosce il nostro calcio. In Inghilterra sta facendo molto bene, quindi c’è un 50% di possibilità di passare come di esser eliminati. Penso che Daniele sia entrato bene e sia riuscito subito a sostituire al meglio Josè Mourinho. Roma è una piazza particolare da allenare, tuttavia credo che lui stia facendo molto bene. In questo momento deve pensare alla Roma che al paddle ci penso io. Ho appena finito di giocare qui al World Legend Tour, una competizione molto importante che ci consente di rivedere tanti vecchi compagni, ma soprattutto di tenerci in allenamento così da farci ricordare come eravamo prima”.