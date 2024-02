Roma, troppi gol subiti nei primi 15′ | Difesa da rivedere

Dopo la sconfitta di sabato contro l’Inter, per la Roma sono tornati dei leggeri malumori dopo che aveva totalizzato tre vittorie consecutive nelle ultime tre in campionato. Ma il dato che deve far riflettere sono i troppi gol subiti a inizio ripresa, da non sottovalutare e che sta diventando quasi un caso.

Roma, 8 gol subiti nei primi 15 minuti della ripresa, Empoli e Frosinone hanno fatto meglio

Considerando anche le coppe la Roma ha subito addirittura 12 gol ad inizio ripresa, un dato che è terribilmente assurdo per una squadra come la Roma, penultima in questa speciale classifica in cui solo il Cagliari ne ha subiti di più (9), mentre l’Udinese la migliore con solo una rete subita nei primi minuti della ripresa. Per i giallorossi un fattore soprattutto mentale, ma anche fisico visto che la maggior parte delle volte sono tornati dagli spogliatoi con un atteggiamento morbido rispetto agli avversari.