La sessione di mercato appena conclusa ha visto il francese della Roma, Koné, diverse volte vicino all’addio. Arrivato solo un anno fa a Trigoria, il centrocampista stava per abbandonare il progetto giallorosso. Con l’arrivo di Gasperini il 24enne della Nazionale francese è diventato una pedina fondamentale in campo.

Roma, Koné: arrivato per 18 milioni di euro, oggi ne vale circa 45

La vetrina della Nazionale è una delle migliori, la stessa che ha dato visibilità al francese, tant’è che oggi è uno dei più richiesti sul mercato. Nonostante il giocatore sia stato vicino a lasciare la Roma due volte, prima lo scorso gennaio, poi un mese fa, adesso però la concentrazione è tutta sul quel club che ha puntato forte su di lui e che lo ha valorizzato portandolo a diventare un titolare inamovibile della sua nazionale.

A fine stagione, purtroppo, sarà uno dei primi a poter essere messo alla porta per via del bilancio. La Roma aveva pensato inizialmente di sacrificare Koné già in estate, ma la volontà di Gasperini è stata forte. Una eventuale qualificazione alla prossima Champions League aiuterebbe a far lievitare ulteriormente il prezzo del suo cartellino. Arrivato un anno fa su intuizione di De Rossi per 18 milioni di euro più 2 di bonus, Koné dopo una stagione ha una valutazione di circa 40-45 milioni di euro. La Roma riesce ancora a rientrare nei parametri, ma se dovesse aver bisogno di cederlo, Koné sarà uno candidati destinati a salvare il club insieme a N’Dicka e Soulé.