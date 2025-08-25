La Roma fa da sempre sul serio per Fabio Silva. I giallorossi non hanno intenzione di perdere l’opportunità di portare il portoghese in capitale. Intanto proseguono i contatti per l’attaccante del Wolverhampton, individuato come il profilo ideale per completare al meglio il reparto offensivo capitolino. Fin dal primo approccio con l’entourage del giocatore l’ostacolo è stato uno solo: prima di agire in entrata, serve un’uscita.

Roma, si avanza per Fabio Silva

Il neo tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, attende con ansia nuovi e importanti rinforzi dal mercato, e il direttore sportivo giallorosso Ricky Massara, sta facendo il possibile per accontentarlo e completare l’organico quando prima. Al reparto avanzato serve un nuovo innesto, individuato Fabio Silva come giocatore ideale, ma serve cedere qualcuno per affondare il colpo.

In questo senso, uno dei nomi caldi che potrebbero lasciare la capitale è Artem Dovbyk. Il centravanti ucraino è seguito con interesse da diverse squadre, soprattutto Villarreal. Ma non solo sirene spagnole, il nome dell’ucraino nei giorni scorsi era stato accostato anche al Napoli.

Se dovesse concretizzarsi questa cessione, ecco che la Roma potrebbe tentare l’affondo decisivo per Fabio Silva. L’offerta al giocatore è stata già avanzata e prevede un quadriennale con base 2 milioni. Operazione che si farebbe in prestito con diritto di riscatto. Si attendono sviluppi sul fronte attacco in casa capitolina nei prossimi giorni.