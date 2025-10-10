Gian Piero Gasperini sta conducendo la Roma ad un livello mai raggiunto negli ultimi anni. Il tecnico lo sta facendo non con poche difficoltà, considerando infortuni e rosa non al completo. L’allenatore capitolino, per continuare a far sognare società e tifosi, ha bisogno di rinforzi, quindi di un mercato di spessore già a gennaio.

Nel pomeriggio di ieri, l’allenatore della Roma si è incontrato con il patron Dan Friedkin, giunto a Trigoria per un vertice con il tecnico, Frederic Massara e Claudio Ranieri. Un vertice che ha portato a conclusioni e decisioni importanti. Durante l’incontro, uno dei temi principali, è stato il mercato e fra i nomi che sono saltati fuori dalla lista di Massara in accordo con il Gasp c’era quello di Joshua Zirkzee. L’attaccante del Manchester United piace molto a mister Gasperini che lo scorso gennaio lo avrebbe voluto già con sé all‘Atalanta. La Roma non dovrebbe neanche avere difficoltà all’acquisto.