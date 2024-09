Roma, Zalewski al Galatasaray: ecco cosa manca per la cessione definitiva

Nicola Zalewski è in attesa di notizie sul suo trasferimento in Turchia dopo aver accettato di unirsi al Galatasaray. La trattativa tra i club però non è finita: nonostante abbia detto a Zalewski che sarebbe stato meglio accettare la proposta, Lina Souloukou ritiene che la proposta per il cartellino sia troppo bassa (5 milioni).

Roma, Zalewski sempre più vicino al Galatasaray

Secondo “Il Corriere dello Sport”, i giallorossi vorrebbero ricavare il doppio, così da ridurre sensibilmente le perdite di bilancio, ma per raggiungere un accordo con la controparte dovrebbero abbassare i propri requisiti, almeno nella parte fissa, magari chiedendo una percentuale più alta sulla futura rivendita. Il contratto offerto al giocatore da 2 milioni netti a stagione è stato decisivo per portare la trattativa al livello successivo, ma i due club ora vogliono che Zalewski rinunci a qualcosa affinché i turchi possano alzare l’offerta, altrimenti la trattativa rischierebbe di non concludersi.