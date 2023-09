Romania-Israele, le ultimissime sulle formazioni

Sfida valida per il girone I di qualificazione a UEFA EURO 2024: la Romania affronta Israele all’Arena Nationala di Bucarest, questa sera alle 20.45. Padroni di casa secondi nel girone con 8 punti, due vittorie e due pareggi, ospiti terzi a quota 7, due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il match sarà visibile all’interno di Diretta Gol Qualificazioni Euro 2024 su Sky Sport Calcio, e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

ROMANIA (5-3-2): Moldovan; Manea, Burca, Nedelcerau, Dragusin, Sorescu; Hagi, Stanciu, Screciu; Alibec, Coman. CT. Iordanescu

ISRAELE (4-3-3): Glazer; Dasa, Shlomo, Goldberg, Revivo; Safuri, Lavi, Kanichowsky; Solomon, Weissman, Haziza. CT. Hazan