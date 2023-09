Romania-Kosovo, probabili formazioni e dove vederla

La Romania ospita il Kosovo

Match valido per il gruppo I delle qualificazioni a UEFA EURO 2024: la Romania sfida il Kosovo, questa sera alle 20.45. Padroni di casa, in piena corsa per un posto nel prossimo europeo, occupano il secondo posto nel girone, alle spalle della Svizzera, distante, attualmente, quattro lunghezze. Il Kosovo, invece, reduce dal pareggio proprio contro gli elvetici, è quinto, a pari merito con la Bielorussia, lontano cinque punti dalla posizione che garantirebbe la qualificazione a EURO 2024. Il match sarà visibile su Sky Sport Calcio, all’interno di Diretta Gol Qualificazione Euro 2024, e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

ROMANIA (4-2-3-1): Moldovan; Manea, Dragusin, Burca, Bancu; R. Marin, M. Marin; Sorescu, Stanciu, Koman; Alibec. CT. Iordanescu.

KOSOVO (4-4-2): Muric; Vojvoda, Rrahmani, Alite, Paqarada; V. Berisha, Loshaj, Fazliji, B.Berisha; Rashica, Muriqi. CT. Gliha.