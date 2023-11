Sul canale Twitch della Juventus, Daniele Rugani svela qualche retroscena relativo all’ambiente bianconero.

Rugani: “Sento la fiducia di Allegri”

Queste le sue parole: “Col mister ci siamo parlati spesso. Ho un bellissimo rapporto ma da sempre. Specialmente negli ultimi mesi il rapporto si è anche consolidato, mi ha fatto sentire la sua fiducia, a livello personale ed in pubblico. Questo mi dà certezze e sicurezze. Sentire la fiducia dell’allenatore è importantissimo e in questo momento la sento. Szczesny? In pullman ci abbiamo riso su perché in effetti è stata una partita di grande sofferenza. Ma la sensazione era che eravamo veramente solidi”.